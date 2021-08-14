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Haberler Sarmaşık Güçlü anne

Güçlü anne

Güçlü anne

14.8.2021

Çektiği videolarla sosyal medyada fenomen olan oyuncu ve sunucu Eylül Öztürk Özkan, çocuklarıyla birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.

İKİSİ DE KUCAĞINDA
Eylülonline sayfasından yayınladığı paylaşımlarla geniş bir kitleye sahip olan Özkan, kızı Eylül Alice ve oğlu Alex ile Om Paparazzi'de denize girdi. Eşi Barış Kenan Öztürk'ün yanlarında olmadığı gözlenirken, çocuklarıyla vakit geçiren Eylül Hanım, zaman zaman ikisini de kucağına alarak güçlü bir anne olduğunu da göstermiş oldu.
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