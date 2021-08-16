Kıyıda oturdu ama denize girmedi

Ekranların sevilen oyuncularından Furkan Andıç, Çeşme Om Paparazzi'de arkadaşlarıyla buluştu. Bir dijital platform için çekilen 'Kusursuz' adlı dizide başrolde oynayan Andıç, çekim arasında kısa süreliğine kafa dinlemek için Çeşme'ye demir attı. Oyuncu Eylül Öztürk Özkan ve eşi Kenan Özkan'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla sohbet eden yakışıklı oyuncu, hiç denize girmedi. Furkan Andıç, fit vücuduyla gün boyunca hayranlarının ilgi odağı oldu.

ERCAN AKGÜN