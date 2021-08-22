BU yaz pek çok konsere ev sahipliği yapan Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkma sırası Funda Arar'daydı. HAYRANLARI VOKAL YAPTI

BİNLERCE kişinin dinleyici olarak yer aldığı gecede en güzel şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları da vokal desteği sundu. Bazı parçalarda hanımların seslerinin gür çıktığını fark eden Arar, "Ne o yalnız mı geldiniz? Ara sıra yalnız olmak iyidir, ruhunuz dinleniyor" şeklinde yorum yaptı.

KIZ KIZA BİR GÜN

GEÇTİĞİMİZ haftalarda The Beach Of Momo'da tek başına denize girip güneşlenen oyuncu Asuman Dabak, bu kez de bayan arkadaşlarıyla birlikte aynı mekandaydı. Bir süre denizde yüzdükten sonra locaya geçen Dabak, kız kıza konuşup dedikodu yaptı.

YAZIN SON GÜNLERİNİN TADINI ÇIKARIYOR

BİR süredir Çeşme'de tatilde olan eski futbolcu Selçuk Şahin, yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Arkadaşıyla denize girip sohbet eden Şahin, futbolu bıraksa da fit görüntüsünü korumaya dikkat ediyor.

ERCAN AKGÜN