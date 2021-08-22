Karpuz - peynir ikilisine dikkat!

Sıcak yaz mevsiminin en sevilen ikilisi karpuz-peynir... Sindirim sistemine iyi gelen bu tat, aynı zamanda vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasına da yardımcı oluyor. Ancak bu leziz ikilinin fazla tüketilmesi sağlık sorunlarına davetiye çıkartabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, karpuz-peynir ikilisinin aşırı tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Günde bir kez ara öğün olarak tüketilebilir" dedi. Özcan ara öğün olarak iki ince dilim karpuz ile bir dilim peynirin yeterli olacağını da sözlerine ekledi.

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