Enis Arıkan da virüsten kaçamadı

EZGİ Mola'dan sonra yakın arkadaşı oyuncu Enis Arıkan da, korona virüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Arıkan, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi. Enis Arıkan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan dizisinin setine de ara vermek zorunda kaldı. Aşı olduğu için hastalığı hafif geçirdiğini söyleyen oyuncu, yayınladığı videoda "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum ve birazcık öksürüyorum" ifadelerini kullandı.

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