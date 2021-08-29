Doğulu Çeşme’yi ikinci kez salladı

BU sezon ikinci kez Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yine unutulmaz bir geceye imza attı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında oyuncu Öykü Karayel, Sarp Apak ve Engin Öztürk de vardı. Şarkıları kadar sahne şovlarıyla da izleyenleri hayran bırakan Doğulu, 90'lardan günümüze kadar çıkardığı albümlerindeki parçalarıyla herkesi zamanda yolculuğa çıkardı. Başarılı sanatçı konser sonunda ayakta alkışlandı

BARIŞ HOCA HER FIRSATTA İZMİR'E KOŞUYOR

ÜNLÜLERİN spor ve dans eğitmeni Barış Çunguroğlu, eşi Ecem Hanım ile İstanbul'dan kaçıp Çeşme'ye tatile geldi. Bonjour Beach'te denize giren çift, sonrasında dostlarıyla kıyasıya bir tavla mücadelesine girişti. Çunguroğlu, "İzmir'i çok seviyorum. Bulduğum her fırsatta da mutlaka geliyorum" dedi.

DOSTLARLA KAHVE MOLASI

BU yaz Alaçatı'da kendi butik mağazasını açan modacı Siren Ertan, arkadaşlarıyla birlikte bir kafede oturup kahve içerek yorgunluk attı. Normalde İstanbul'da yaşayan ve vakit buldukça İzmir'e gelen ünlü modacı, arkadaşlarıyla yüz yüze sohbetleri özlediğini, bu buluşmaları sık sık tekrarlamak istediğini söyledi.

ERCAN AKGÜN