Seda Sayan’ın acı günü: Eniştesini kaybetti

SEDA Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, Muğla'nın Milas ilçesinde 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza haberini duyan Sayan, eniştesinin hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu. Bir süredir hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız, dün gece hayata gözlerini yumdu. Seda Sayan'a taziye mesajları yağdı. Seda Sayan, eniştesinin ölümünün ardından, "Kaza olduğundan bu yana yaşam mücadelesi veriyordu. Çok iyi bakıldı ama zayıf düştü hep elimiz üzerindeydi. Allah çektirmedi, Allah sevdiklerini yanına alırmış. Ben onu çok severdim. O kadar üzgünüm ki. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER