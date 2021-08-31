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Ünlülerden Zafer Bayramı mesajları

Magazin dünyasının ünlü isimleri, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle andı. Ünlüler 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle profillerini Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarıyla donattı.

Ünlülerden Zafer Bayramı mesajları

31.8.2021

■ EBRU ŞALLI: "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu, mutlu olsun! İzindeyiz Atam."

■ HADİSE: "Bir bakış her şeyi değiştirebilir... Ülkeyi, tarihi, geleceği... Bağımsız bir ulus olma yolunda cesaret verir milyonlarca hayata... Bu zafer gösterdiğin hedefe durmadan yürüyenlerin, inanların, bir olup bu ülkeyi zincirlerinden kurtaranların zaferi. Atam! Biz de güzel bakıyoruz bu topraklara, büyük zaferden bu yana.."

■ AJDA PEKKAN: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitleri, gazileri rahmet ve şükran ile anıyorum."

■ DEMET AKALIN: "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

■ HÜLYA AVŞAR: "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

■ AZRA AKIN: "Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu zaferde katkısı bulunana herkese şükranlarımı sunarak Zafer Bayramımızı kutlarım!.."

■ TÜRKAN ŞORAY: "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... Ata'm; sonsuza kadar kalbimizdesin."

■ ALİŞAN: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz."

■ CANER ERKİN: "30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutlarım."

■ EDA TAŞPINAR: "'Ordu yok' dediler, 'Kurulur' dedi. 'Para yok' dediler, 'Bulunur' dedi. 'Düşman çok' dediler, 'Yenilir' dedi. Ve tüm dediklerini yaptı. ATAM İZİNDEYİZ.

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