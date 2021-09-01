Bol su için, tuzdan uzak durun!

ÖZEL Sağlık Hastanesi Diyetisyeni ve Psikoloğu Sinem Adilak, az su içmenin ve tuz içeriği yüksek gıdaların tüketilmesinin ödeme neden olduğunu söyledi; ödem giderici önemli ipuçları verdi.

Sinem Adilak, ödemin dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle ayak, bacak, kollar ve ellerde şişkinlik ile karakterize bir sağlık problemi olarak ortaya çıktığını ifade etti.

ÇAY VE KAHVEYE DİKKAT

Hastalık hakkında bilgi veren Sinem Adilak, "Ödem, vücudumuzdaki kılcal damarların sıvı sızdırması nedeni ile oluşur. Sızan bu sıvı damar çevresinde, dokularda birikmeye ve şişmeye neden olur. İşte bu durumu biz ödem olarak tanımlıyoruz. Ödem belirli hastalıklara (kalp, karaciğer, böbrek gibi) bağlı olarak veya kullanılan ilaçlara, gebelik durumuna, adet döngüsü, tuz içeriği yüksek gıdaların vücuda alınmasına, diüretik etkili olduğunu bildiğimiz çay ve kahvenin çok tüketilip suyun az içilmesine, uzun süren otobüs- uçak seyahatlerinin yapılmasına bağlı olarak oluşabilir" dedi.

B6 DEPOSU MEYVELER

Ödemden kurtulmak için ilk olarak vücuda yeterli suyu almak gerektiğini ifade eden Diyetisyen Sinem Adilak, eğer çok fazla çay- kahve tüketiliyorsa içilen su miktarı kadar daha su içilmesi gerektiğini vurgulayan Adilak şu bilgileri verdi: "Tuz, vücuttaki suyu bağlar ve ödeme neden olur. Dolayısıyla genel beslenme rutininizden tuzu azaltmanız gerekir. Magnezyum ve B6 vitamin alımının artırılması özellikle adet öncesi ödeminin giderilmesinde büyük bir yardımcıdır. En iyi magnezyum kaynakları; bitter çikolata, fındık, kepekli tahıllar ve yeşil sebzelerdir. En iyi B6 kaynakları ise; muz, patates, ceviz ve ettir. Dolayısıyla en iyi kaynakları olan muz, avokado ve domates tüketimi ödem problemi yaşayan hastalarımıza önerilmektedir" diye konuştu