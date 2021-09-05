En iyiler, efsaneler yeni sezonda atv’’de

Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi! Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarının yer aldığı tanıtım filmi de izleyiciyle buluştu. Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirilen yeni sezon tanıtım filmi, dijital medyada daha 24 saati geçmeden 10 milyon izlemeye ulaştı!

MERAKLA BEKLENİYOR

Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova ve Kardeşlerim, hayranlarının merakla beklediği yeni bölümleriyle önümüzdeki günlerde ekranda olacak. Yaz sezonunda başlayan ve çok sevilen diziler Kalp Yarası, İkimizin Sırrı ve Baş Belası yine kendi günlerinde kaldığı yerden devam edecek. Gündüz yeni sezona başladı.

RAKİPSİZ PROGRAMLAR

Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla haberin merkezi de yine atv olmaya devam edecek. Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberler, kamera arkası görüntüler ve oyuncuların özel röportajlarının yer aldığı Dizi TV ise yine çok konuşulacak.

İKİ YENİ DİZİ

YENİ sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan iki yeni dizi Destan ve Yalnız Kurt ise ilk kez atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı. Farklı konusu ve dev prodüksiyonuyla izleyiciyi ekran başına çekecek olan "Yalnız Kurt"un ise başrollerini Hasan Denizyaran ve usta oyuncu Cihan Ünal paylaşacak. Epik hikayesiyle izleyiciyi geçmişe götürecek olan "Destan"ın başrollerine Ebru Şahin ve Edip Tepeli hayat verecek.