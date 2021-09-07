Yaşlanmayı yavaşlatmak elinizde

Yaşlanmak çoğu insanın istemediği bir durum. Yaşlanmayı durduramayız ama bir şekilde yavaşlatabiliriz. Sağlıklı olmanın ilk adımı doğru beslenmektir. Vücudun sağlıklı ve uzun yıllar çalışması için besinleri daha akıllıca seçmeliyiz. Yaş ilerledikçe vücut fonksiyonları da değişir. Yemekleri sindirmeniz daha uzun sürebilir.

DİYETİSYEN DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ

Tat olma duyusunda değişiklikler olabilir. Çiğnemede güçlük çekebilirsiniz. Bu gibi durumlar sizi yemekten uzaklaştırabilir. Sağlıklı bir diyet için bir sorun yaşadığınızda beslenme uzmanıyla görüşün. Diyetisyen; size daha iyi beslenmeniz için yardımcı olacak bir plan hazırlar. Bazı besinler daha sağlıklı yaşlanmak isteyen erişkinler için özellikle yararlıdır. İşte yaşlanma karşıtı besinler:

BOL BOL SU İÇİN

■ SU: Yaşlandıkça yeterince su içmeyebilirsiniz çünkü eskiden olduğu gibi susuz kalmazsınız. Vücudumuzun çoğunluğu sudur. New York'lu beslenme uzmanı Robin Foroutan az su tüketimi sonucunda "Açık bir şekilde düşünemezsin, daha kolay yorulursun" diyor. "Yorgunluk, hafif baş ağrısı ve kabızlık gibi şeylerden şikayet eden insanlar genellikle az su tüketiyor. Bu nedenle su tüketimine dikkat edilmeli.

■ YAĞLI BALIK: Somon, uskumru ve sardalya gibi balıklar, sağlıklı kalp için önemlidir. Bunlar omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklardır. Kalp rahatsızlığının ve inmenin önlenmesine yardımcı olurlar. Haftada en az iki porsiyon balık yemeyi hedefleyin.

■ YOĞURT: Yaşlandıkça kemik kaybı daha da kötüleşir. Kalsiyum kemikleri tutmaya yardımcı olur ve yoğurt da bunun iyi bir kaynağı. Yoğurt ayrıca yiyeceklerinizi sindirmenize yardım eder ve protein de içerir.

KANSER SAVAŞÇISI

■ DOMATES: Likopenden zengin olan domates, prostat kanserine ve akciğer kanserine karşı koruyucu bir besindir.

■ BROKOLİ: Her çeşit vitamin ve antioksidan ile doldurulmuş brokoli lif açısından da yüksektir.

■ YABANMERSİNİ: Seattle'dan beslenme uzmanı Angel Planells, "Yaban mersini çeşitli antioksidanlarla doludur" diyor. Antioksidanlar - C vitamini ve E vitamini gibi - hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

■ KURUYEMİŞ: Omega-3, doymamış yağlar, lif ve protein dolu kuru yemişler kalp sağlığı için önemlidir. Haftada 3-4 porsiyon tüketilebilir. Fazla tüketimi ise kilo alımına neden olur.