Jet sosyete Bodrum’da

DÜNYA ve Türkiye'nin en önemli tatil merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesi adını her geçen gün duyurmaya devam ediyor. Bodrum, geçtiğimiz yıllarda lüks Hint düğünlerine ev sahipliği yapmıştı. Bu yılda Lübnanlı Rami El Hakim ve Maria Ghostine çifti Bodrum'da dünya evine girdi. Rami El Hakim ve Maria Ghostine çiftinin düğününde konuklar için sahil partileri düzendi, ultra lüks yatlarla mavi yolculuğa çıkıldı.

3 GÜN 3 GECE SÜREN EĞLENCE

BODRUMUN en lüks otellerinden birinde konaklayan misafirler, 3 gün 3 gece müthiş bir organizasyon ile ağırlandı. Rami El Hakim ve Maria Ghostine çiftinin düğünü için İsviçre, İspanya, Yunanistan, İngiltere ve Lübnan'dan özel uçaklarla gelen 300'ü aşkın misafirin katıldığı organizasyon için İstanbul ve Bodrum'dan yerel tedarikçiler de dahil olmak üzere toplam 12 firma ve 125 personel görev aldı.

FERDİ YAVUZ