İZTO Teras Restoran’da müzik ziyafeti

HOBİ olarak başladığı DJ'likte geniş kitlelere kendini sevdiren Yosi Gabay, İzmir Ticaret Odası Teras 1885 Restoran'da kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Salkım, Mehmet Şahin Çakan'ın yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı gecede davetliler, DJ Yosi Gabay'ın çaldığı yerli ve yabancı şarkılarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

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