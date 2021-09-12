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Haberler Sarmaşık Borak: Ömrüm boyunca sahnede olmak isterim

Borak: Ömrüm boyunca sahnede olmak isterim

Borak: Ömrüm boyunca sahnede olmak isterim

12.9.2021

TÜRK Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa katılan oyuncu Özge Borak, verdiği samimi demeçlerle dikkat çekti.

Ailesinin her zaman kendisine yol gösterdiğini belirten Borak, "Ömrümün yettiği sürece sahnede olabileceğim bir mesleğe sahibim" dedi.

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