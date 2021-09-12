Borak: Ömrüm boyunca sahnede olmak isterim

TÜRK Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa katılan oyuncu Özge Borak, verdiği samimi demeçlerle dikkat çekti.

Ailesinin her zaman kendisine yol gösterdiğini belirten Borak, "Ömrümün yettiği sürece sahnede olabileceğim bir mesleğe sahibim" dedi.