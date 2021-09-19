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Haberler Sarmaşık “Sahnelere döneceğim için çok heyecanlıyım”

“Sahnelere döneceğim için çok heyecanlıyım”

“Sahnelere döneceğim için çok heyecanlıyım”

19.9.2021

BAŞARILI oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kumbasar, şu sıralarda farklı bir heyecan yaşadığını söyledi. Tiyatroların tekrar açılmasıyla birlikte sahnelere geri döneceğini söyleyen Kumbasar, "Bu yıl televizyonda olmayacağım, tiyatro oyunumuzu sahneleyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da seyircimizle buluşacağız. Şimdiden heyecanlandım" dedi.
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