  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Büyük Efes Sanat Günleri yeniden

Büyük Efes Sanat Günleri yeniden

Büyük Efes Sanat Günleri yeniden

21.9.2021

Swissotel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat bünyesinde her yıl gerçekleştirilen, ancak geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle ertelenen "Büyük Efes Sanat Günleri", 1 yıl aradan sonra yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinliğin açılış galası, pandemi kurallarına uygun olması sebebiyle ve kalabalık ziyaretçi oluşumunu önlemek amacıyla üç seans halinde yapıldı.



60 SANATÇI 300 ESER
Yine çeşitli sanat galerilerini, sanatçıları ve sanat aktörlerini bir araya getiren Büyük Efes Sanat Günleri'nde, 60'ı aşkın sanatçıdan 300'ün üzerinde eser sergilendi. Etkinliğe, İzmir'den EArt Gallery, Asay Sanat, ECN Art Gallery, Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ankara'dan GaleriM Sanat Galerisi, Nurol Sanat Galerisi, Valör Sanat Galerisi ve Aydın'dan Makkaya Galeri katıldı.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyük Efes Sanat Günleri yeniden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.