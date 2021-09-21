Büyük Efes Sanat Günleri yeniden

Swissotel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat bünyesinde her yıl gerçekleştirilen, ancak geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle ertelenen "Büyük Efes Sanat Günleri", 1 yıl aradan sonra yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinliğin açılış galası, pandemi kurallarına uygun olması sebebiyle ve kalabalık ziyaretçi oluşumunu önlemek amacıyla üç seans halinde yapıldı.





60 SANATÇI 300 ESER

Yine çeşitli sanat galerilerini, sanatçıları ve sanat aktörlerini bir araya getiren Büyük Efes Sanat Günleri'nde, 60'ı aşkın sanatçıdan 300'ün üzerinde eser sergilendi. Etkinliğe, İzmir'den EArt Gallery, Asay Sanat, ECN Art Gallery, Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ankara'dan GaleriM Sanat Galerisi, Nurol Sanat Galerisi, Valör Sanat Galerisi ve Aydın'dan Makkaya Galeri katıldı.

ERCAN AKGÜN