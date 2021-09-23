Usta sanatçı Selçuk Yöntem, İstanbul'da bir kafede tost yerken görüntülendi. Kafe sahibi ise, ünlü sanatçıdan izin almadan fotoğrafı menülerine bastırdı. Bir süre sonra durumun farkına varan Yöntem, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak işletmeciye dava açtı.
DALGA KONUSU OLDU
Yöntem'in avukatı, müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu, davalıya ait kafede yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında kullandığını öne sürdü. Şikayet dilekçesinde, söz konusu fotoğraf nedeniyle Selçuk Yöntem'le sosyal medyada dalga geçildiği, maddi ve manevi zarara uğratıldığı belirtildi.
YENİDEN YARGILAMA
Kapatılan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 5 Şubat 2016'da kafe sahibinin Yöntem'e 284 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Temyiz üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 284 bin liralık maddi tazminatı fazla bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden yargılama yapılınca, 100 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak Yöntem'e verilmesine karar verildi.
DALGA KONUSU OLDU
Yöntem'in avukatı, müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu, davalıya ait kafede yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında kullandığını öne sürdü. Şikayet dilekçesinde, söz konusu fotoğraf nedeniyle Selçuk Yöntem'le sosyal medyada dalga geçildiği, maddi ve manevi zarara uğratıldığı belirtildi.
YENİDEN YARGILAMA
Kapatılan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 5 Şubat 2016'da kafe sahibinin Yöntem'e 284 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Temyiz üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 284 bin liralık maddi tazminatı fazla bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden yargılama yapılınca, 100 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak Yöntem'e verilmesine karar verildi.
Tost davasını Yöntem kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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