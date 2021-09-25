Dünyaca ünlü yazardan Mete Gazoz’a jest

Simyacı başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan dünyaca ünlüı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu' geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı.



"OKÇULUK DEHASISIN"

Yeni kitabıyla ilgili twitter'dan açıklama yapan Coelho, kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadığını söyledi. Sözlerini paylaştığı video ile duyuran 74 yaşındaki yazar, son kitabının Türkçe baskısını eline alarak, "Mete Gazoz, bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum. Bu sayede hayatlarımızı daha iyi anlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho'nun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Usta yazar son kitabında, önceki eserlerinde yaptığı gibi bir arayış öyküsünü ele alarak Tetsuya adlı okçunun hayatına odaklanıyor.





Mete Gazoz, usta yazara teşekkür ettiği bir video yayınlayıp, "Okumak için sabırsızlanıyorum" dedi.