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Haberler Sarmaşık Alsancak’a yeni bir soluk

Alsancak’a yeni bir soluk

Alsancak’a yeni bir soluk

28.9.2021

Uzun yıllar eğlence sektöründe adından sıkça söz ettiren Cihan Zeren ile Onur Alyaz, Alsancak'ta Ses+li adlı bir mekan açtı. Eski Cece'nin yerine açılan mekanın açılışına eğlence sektöründen çok sayıda isim katılırken, Cihan Zeren ile Onur Alyaz ilk misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. Yeni nesil restoran konseptiyle hazırlanan mekanın girişi özel çiçeklerden oluşan dekorasyonu ile baştan aşağı yenilendi. Haftanın her günü DJ eşliğinde eğlence severleri ağırlayacaklarını söyleyen Zeren, "İzmir'de eğlencenin nabzını tutacağız. Lezzetlerimiz ve eğlencemiz ile yeni nesil konseptimizden herkes memnun kalacak" dedi.

TOLGA TEKİN

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