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İzmir Şehir Tiyatrosu Azizname ile perde açıyor

İzmir Şehir Tiyatrosu Azizname ile perde açıyor

28.9.2021

İzmir Şehir Tiyatrosu, 70 yıllık aradan sonra 1 Ekim'de perde açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İZBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in Aziz Nesin öykülerinden uyarlayıp yönettiği, Türk tiyatro tarihinin önemli oyunlarından Azizname'nin galası, 1-3 Ekim tarihleri arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde yapılacak. Azizname oyunu, pandemi ve kısıtlı seyirci uygulaması nedeniyle üç gün sürecek gala etkinliğinin ardından 6 Ekim'den itibaren İzmir Sanat'ta İzmirli izleyicilerle buluşacak.

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