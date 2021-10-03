Bayülgen’e yanıt verdi: Takipçilerimize saygısızlık etti

SOSYAL medya fenomeni Asena Kızılarslan ve eşi Veysel Çelik önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleri için "Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan" sözlerine ilk tepki Asena Kızılarslan'dan geldi. Kızılarslan, "Çok yersiz bir açıklama. Bu sadece bize değil, bizim binlerce takipçimize de yapılan bir saygısızlık" dedi.