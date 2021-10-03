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Haberler Sarmaşık Bayülgen’e yanıt verdi: Takipçilerimize saygısızlık etti

Bayülgen’e yanıt verdi: Takipçilerimize saygısızlık etti

Bayülgen’e yanıt verdi: Takipçilerimize saygısızlık etti

3.10.2021

SOSYAL medya fenomeni Asena Kızılarslan ve eşi Veysel Çelik önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleri için "Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan" sözlerine ilk tepki Asena Kızılarslan'dan geldi. Kızılarslan, "Çok yersiz bir açıklama. Bu sadece bize değil, bizim binlerce takipçimize de yapılan bir saygısızlık" dedi.

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