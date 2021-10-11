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En gergin ödül

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül almadan konuşmaya başlayan Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı’yı bekletince ortalık gerildi. ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” diyen Yalçın’a Karadağlı, “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” yanıtını verdi.

En gergin ödül

11.10.2021

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül gecesinde Nihal Yalçın'ın ödülü almadan konuşmaya başlaması ve sözü uzatması üzerine Tamer Karadağlı'nın araya girerek ödülü uzatması çok konuşuldu. Yalçın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Zuhal' filmindeki rolüyle kazandı. Yalçın, kürsüye çıkmasının ardından teşekkür konuşmasını yaparken Karadağlı da elinde ödülle hemen arkasında bekliyordu. Bu sırada Karadağlı'nın sıkıldığını belli eden jest ve mimikleri dikkat çekti. Karadağlı, Yalçın henüz konuşmasına devam ederken ödülü uzattı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Yalçın, önce "Kim verdi ödülü?" diye sorarak arkasına baktı, ardından da "Sus mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" dedi. Karadağlı da "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.

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