Karbonatlı su şişkinliği önlüyor

FAYDALARI saymakla bitmeyen karbonat, mide asit dengesini düzenleyerek şişkinliği önler. Bir bardak ılık suya, 1 çay kaşığı karbonat eklenerek içilebilir. Fakat karbonat bir tuz çeşidi olduğundan özellikle yüksek tansiyon hastalarının bir uzmana danışarak tüketmeleri gerekir.