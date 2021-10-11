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Haberler Sarmaşık Karbonatlı su şişkinliği önlüyor

Karbonatlı su şişkinliği önlüyor

Karbonatlı su şişkinliği önlüyor

11.10.2021

FAYDALARI saymakla bitmeyen karbonat, mide asit dengesini düzenleyerek şişkinliği önler. Bir bardak ılık suya, 1 çay kaşığı karbonat eklenerek içilebilir. Fakat karbonat bir tuz çeşidi olduğundan özellikle yüksek tansiyon hastalarının bir uzmana danışarak tüketmeleri gerekir.

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