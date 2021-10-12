Ispanak, bağırsak kanserinden koruyabilir

TIBBİ Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, bağırsak kanserinin ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz ay Teksas Üniversitesi'nden Bilim Adamı Chen ve arkadaşları tarafından ıspanağın bağırsak kanseri gelişimini önleyebileceğine dair deneysel bir çalışma yayınlandığını belirten Prof. Dr. Coşkun, "26 hafta boyunca ıspanak ile yapılan beslenme sonucunda hem kalın hem de ince bağırsakta ıspanağın tümör önleyici etkisi olduğunu saptadılar. Ispanak bu çalışmada bağırsaktaki faydalı mikroorganizmaları artırarak ve genler üzerinde olumlu etki yaparak antitümöral etki gösterdi" dedi.

FAYDALI BAKTERİLER

"BAĞIRSAK florasındaki değişikliklerin kanser ve başka kronik hastalıklar ile ilişkisi gösterilmiştir" diyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, ıspanağın gerek bağırsakta faydalı bakterileri artırarak gerekse inflamasyonu azaltıcı etkileri sayesinde bağırsak kanserine karşı koruyucu etkisi olabileceğini belirterek, "Ama bu konunun net olarak söylenebilmesi için insanlarda uzun takipli çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır" diye konuştu.

TANSİYON DÜZENLEYİCİ KEREVİZ

KEREVİZ, pek çok ülke mutfağında yaygın kullanılan şifalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidan ve iltihap giderici olan kereviz, kan basıncını (hipertansiyon) ve kolesterol düzeylerini dengelemeye yardımcı olurken sindirim sistemini rahatlatır. Pankreas ve meme kanserine karşı koruyucu bileşikler içeren kerevizde vücut için önemli olan elektrolitler bulunur. Dehidrasyonu önleyen bir bitki olan kereviz ayrıca etkili bir ödem gidericidir. İyi bir lif kaynağı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur. Kerevizin kökleri yemeklerde, yaprakları çorba veya et sularında ve sapları salatada kullanılabilir. Tohumları da baharat olarak tüketilebilir.