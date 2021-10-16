200. Bölüme özel kutlama

atv'nin efsane dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 7. sezonu için sete çıktı. Yeni sezona 200. bölümle merhaba demeye hazırlanan ekip, geçtiğimiz gün kutlama yaptı.

GURURUNU YAŞIYORUZ

Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi. 200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz" dedi.