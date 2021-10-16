Yeşilçam’ın unutulmazları genç oyuncularla buluştu

SİNEGED (İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği) ve SE-SAM (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından düzenlenen 'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nde Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları ile genç oyuncuları bir araya geldi. Türk Sinemasının 107. yılı onuruna, 'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni' Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen görkemli ödül töreni ile kutlandı.

ÖZEL BİR GECE DÜZENLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen ödül töreninin ev sahipliğini SİNEGED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Türkşen, SİNEGED Yönetim Kurulu Üyesi Nur Türkşen, SE-SAM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Atadeniz üstlendi.

Sunuculuğunu, aynı zamanda ödül töreninin organizasyonunu da üstlenen Hakan Türkşen ile yapımcı, senarist, sunucu Nur Türkşen'in yaptığı bu özel gecenin konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve SE-SAM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Atadeniz, SİNEGED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Türkşen gerçekleştirdi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı törende Ersan Er ve Yeşilçam Orkestrası sahne alarak, müzikleriyle davetlileri coşturdu.

SANATÇILARIN ÖDÜLLERI VERILDI

TÖRENDE Perran Kutman, Turgay Tanülkü, Mehmet Ali Erbil, Aydemir Akbaş, Tolga Savacı, Güngör Bayrak, Nuri Alço, Mesut Uçakan, Mustafa Kaymak, İbrahim Enez, Metin Devrim, Feridun Kete ve Nalan Çöl gibi Türk Sineması'na damga vurmuş isimlerin yanı sıra Meryem Uzerli, Caner Cindoruk, Afra Saraçoğlu ve Erkan Petekkaya gibi ünlüler de ödüllerini aldı.

SELAHATTİN ERTAŞ