Demet Akalın stadyum konseriyle stres attı

EŞİ Okan Kurt'un sahibi olduğu restoranının bitişiğindeki komşusuyla anlaşmazlık yaşaması nedeniyle gergin günler geçiren Akalın, Tire'deki coşkulu konseriyle sahnede stres attı. Tire FK'nın sezon açılışında 15 bin kişilik Gazi Mustafa Kemal Atatürk stadyumunda konser veren Akalın, şarkılarının yanı sıra sahne performansı ve danslarıyla büyüledi. Yaklaşık, iki saat sahnede kalan sanatçı sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Tire FK'nın başkanı başarılı işkadını Hüma Yüksel, Akalın'a isminin yazılı olduğu 35 numaralı Tire FK forması hediye etti.

NADİR UYSAL