Latin ödüle Türk finalistler

Latin Amerika televizyonlarının en prestijli ödülü olan ve Latin Amerika'nın Emmy'si olarak kabul edilen Produ Awards (Produ Ödülleri) finalistleri belli oldu. Türk ekranlarında olduğu kadar yabancı kanallarda da sık sık ön plana çıkan 10 oyuncu finale kaldı. Geçen yıl Produ Ödüllerini Vahide Perçin ve Taner Ölmez almıştı. 20'den fazla ülke ve 300'ü aşkın sektörün tanınmış kişilerinin yer aldığı jüri, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolü ile Vahide Perçin'e 'En İyi Yabancı Kadın' ödülü, Taner Ölmez'e ise Mucize Doktor'daki rolü ile 'En İyi Yabancı Erkek Oyuncu' verilmişti.

5 ERKEK 5 KADIN

Bu yıl verilecek Produ Ödülleri'nin "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Engin Akyürek, "Sefirin Kızı" dizisindeki "Sancar Efe" rolü ile, Akın Akınözü, "Hercai" dizisindeki "Miran Aslanbey" rolü ile, Kerem Bürsin, "Sen Çal Kapımı" dizisindeki "Serkan Bolat" rolü ile, Caner Cindoruk, "Sadakatsiz" dizisindeki "Volkan Arslan" rolü ile, Birkan Sokullu, "Masumlar Apartmanı" dizisindeki "Han Derenoğlu" rolü ile finale kaldı. "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde ise finalde Cansu Dere, "Sadakatsiz" dizisindeki "Asya Yılmaz" rolü ile, Merve Dizdar, "Masumlar Apartmanı" dizisindeki "Gülben Derenoğlu" rolü ile, Hande Erçel, "Sen Çal Kapımı" dizisindeki "Eda Yıldız" rolü ile, Ezgi Mola, "Masumlar Apartmanı" dizisindeki "Safiye Derenoğlu" rolü ile, Ebru Şahin, "Hercai" dizisindeki "Reyyan Şadoğlu" rolü ile yer aldı.