İzmirli okuyuculara İclal Aydın sürprizi

D&R, yeni mağazalarıyla büyüme yolculuğunu sürdürüyor. İstinyePark İzmir'de kültür, sanat ve eğlence tutkunlarına merhaba diyecek yeni D&R mağazası, açılışından itibaren birbirinden ünlü isimleri söyleşi ve imza günlerinde misafir edecek.

OKURLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

D&R İstinyePark İzmir'deki söyleşi ve imza günleri maratonu; oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın'la başlıyor. "Söylenmemiş Sözler" romanı ile büyük beğeni toplayan İclal Aydın, bugün saat 13.00'te gerçekleşecek imza gününde İzmirli okurlarıyla bir araya geliyor. Çağdaş Türk edebiyatının başarılı genç kalemlerinden Beyza Alkoç ise, yarın saat 15.00'te başlayacak imza gününde kitapseverlerle bir araya gelecek. Alkoç, kitaplarını İzmirli edebiyat tutkunları için imzalayacak.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER

D&R, yeni mağazasında tüm misafirlerini kültür, sanat ve eğlence dünyasının zenginliklerini daha sık, daha kolay ve daha nitelikli bir şekilde keşfetmeye ve paylaşmaya teşvik edecek. Zihin mimarı olarak bilinen başarılı yazar Piraye Erdoğan 24 Ekim Pazar günü saat 15.00'te, sektöründe öncü çalışmalara imza atan başarılı iş insanı Sadettin Saran 6 Kasım günü saat 14.00'te, Uzman Psikolog Esra Ezmeci 20 Kasım saat 14.00'te, Uzman klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak ise 21 Kasım günü saat 15.00'te hem kitaplarını okurları için imzalayacak hem de söyleşilere katılacak.