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Haberler Sarmaşık D&R’ın İstinyePark İzmir’deki yeni mağazasında İclal Aydın coşkusu

D&R’ın İstinyePark İzmir’deki yeni mağazasında İclal Aydın coşkusu

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, yeni mağazalarında kültür, sanat ve eğlenceyi müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’deki 211’inci mağaza, İstinyePark İzmir’de, ünlü yazar İclal Aydın’ın imza günüyle kapılarını açtı

D&R’ın İstinyePark İzmir’deki yeni mağazasında İclal Aydın coşkusu

23.10.2021

D&R, yeni mağazalarıyla büyüme yolculuğunu sürdürüyor. İstinyePark İzmir'de kültür, sanat ve eğlence tutkunlarına merhaba diyen yeni D&R mağazası; oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın'ın dün gerçekleşen imza günüyle açıldı. "Söylenmemiş Sözler" romanı ile büyük beğeni toplayan İclal Aydın, imza gününde İzmirli okurlarıyla bir araya geldi. Açılış törenine Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Haber Müdürü Fatih Şendil, Turkuvaz Medya Dağıtım ve Pazarlama - KARGOMsende Bölge Müdürü Necmettin Gülak, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, D&R Kurumsal İletişim ve Reklam Satış Direktörü Nalan Demircioğlu, şarkıcı Ege ve yazar İclal Aydın da katıldı.

İMZA GÜNLERİ DEVAM EDECEK
Çağdaş Türk edebiyatının başarılı genç kalemlerinden Beyza Alkoç ise, bugün saat 15.00'te başlayacak imza gününde kitapseverlerle bir araya geliyor. Alkoç, kitaplarını İzmirli edebiyat tutkunları için imzalayacak. Zihin mimarı olarak bilinen başarılı yazar Piraye Erdoğan da, yarın söyleşi ve imza gününde sevenleriyle buluşacak. Erdoğan'ın büyük yankı uyandıran "Seyir" isimli kitabını imzalayacağı etkinlik, saat 15.00'te başlayacak. D&R'ın yeni mağazası Kasım ayında ise, Sadettin Saran, Uzman Psikolog Esra Ezmeci ve Uzman klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak'ı ağırlayacak.

ERCAN AKGÜN

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