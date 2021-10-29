Hayatın meyvesi her derde deva

Hünnap, çehrigiller ailesine ait olan alternatip tıpta sıklıkla kullanılan, ekstrem koşullara dayanıklı ağaç veya çalı formundaki meyveli bir bitkidir. Sonbahar aylarında tüketilmektedir. Olgunlaşmamış meyveleri yeşil, olgunlaşan meyveleri sarı veya kırmızıdan kahverengiye kadar farklı renklerde olabilmektedir. Anavatanı Çin olsa da ülkemizde Güney ve Batı Anadolu'da yetiştirilmektedir. Çin'de 'Hayatın meyvesi' 'Ölümsüzlük meyvesi olarak ülkemizde innabi, ünnap ve çiğde adı ile bilinmektedir.

ANTİKANSER ÖZELLİĞİ VAR

Diyetisyen Eda Ünal, hünnap bitkisinin antikanser özelliğe sahip olduğunu belirterek," Hünnap meyvesinin neredeyse tüm kısımları birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Meyve, tohum ve kabuk kısımlarında fenolik bileşikler, vitamin, mineral ve yağ bulunmaktadır. İçerisinde bulunan C vitamini, flavanoidler, polisakkaritler ve bazı yararlı asitler sayesinde iyi bir antioksidan kaynağıdır. Tip 2 Diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine sebebiyet veren serbest radikallerle savaşma yeteneğine sahiptir. Hünnap bağışıklığın güçlendirilmesinde ve içeriğinde C vitamini sayesinde antikanser özelliktedir" dedi.

"SOLUNUMA DA İYİ GELİYOR"

Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, yine hünnap özlerinin yumurtalık, rahim ağzı, göğüs, karaciğer, kolon ve cilt kanseri hücreleri dahil olmak üzere çeşitli kanser hücrelerini öldürdüğünü ortaya koymuştur. İçerdiği yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırdığını ve kabızlığı azalttığını belirten Ünal, "Astım ve solunum sistemi hastalıklarına karşı da etkili. Potasyum oranı yüksek olduğu için günlük potasyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar ve kalp damar hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve demir, birçok yararlarının dışında ayrıca osteoporoz ve aneminin önlenmesinde önemli bir rol oynar" diye konuştu.

FAZLASI ZARARLI

DİYETİSYEN Ünal, hünnabın aşırı tüketilmesinin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "100 gram taze hünnap 79 kaloridir. İçerinde yağ bulunmaz. 1,2 gram protein, 20 gram karbonhidrat, 21 mg kalsiyum, 23 mg fosfor ve 250 mg potasyum bulunur. Hünnap meyve olarak, çay olarak veya sirke olarak farklı şekillerde tüketilebilmektedir.1 porsiyon hünnap 4 adettir. Diğer besinlerde olduğu gibi hünnabın da aşırı tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

HÜNNAP ÇAYINI KOLAYCA HAZIRLAYIN

HÜNNAP çayı için gerekli malzemeler, 1 kilogram hünnap, çubuk tarçın, 1 tane limon, 1 tane dilimlenmiş armut, yarım çay kaşığı taze zencefildir. Yapılışı ise tencereye dökeceğiniz üç litre suyu kaynattıktan sonra zencefili koyun. Ardından armudu ve tarçın kabuklarını ilave edin. Limon ile Hünnapı da koyduktan sonra 3 saat kısık ısıda kaynamaya bırakın. Karışımı süzdükten sonra soğumasını bekleyip tüketebilirsiniz.