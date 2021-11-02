Cem Yılmaz’a İzmir’de ıslak protesto

İzmir Fuar Açık Hava sahnesinde gerçekleştirilmesi planlanan ve 15 Ekim tarihinden 31 Ekim tarihine ertelenen Cem Yılmaz'ın tek kişilik stand-up gösterisi hava muhalefeti sebebiyle ikinci kez ertelendi. Gösterinin iptal edilmesinin son dakikaya kadar söylenmemesi üzerine yağmurda ıslanan seyircilerden bazıları 'Biz İstanbul'dan geldik. Siz yalancısınız' diyerek Cem Yılmaz'ı yuhaladı.

SON DAKİKA İPTALİ

Gösteriye öncesi programın iptal edilmesi yönünde tezahüratlar yapıldı, ancak organizasyon şirketi seyircilere yağmurluk dağıtılarak gösteriye aldı. Üstü açık sahnede programın başlamasını bekleyen ve ıslanan seyirciler, son dakikada sunucunun 'Meteoroloji durumu yani. Gösteriyi iptal ediyoruz' sözleri ile şok oldu. Seyircilerden bazıları 'Biz İstanbul'dan geldik. Siz yalancısınız' diye tepki gösterdi.

Sunucu, 'Biz de İstanbul'dan geldik' yanıtı verince tepkisi artan seyirciler Cem lenmemesi ısla- Yılmaz'ı yuhaladı. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceki İzmir gösterimi yağmur yüzünden yapamadım, üzgünüm. Zahmete girip hepimiz bekledik ama şans yaver gitmedi. Yarın bi daha deneyeceğim" dedi. Yılmaz'ın bu açıklamasından sonra seyirciler, "Neden gösteri dakikasında iptal oldu", "Hava raporuna neden dikkat etmiyorsunuz?" gibi tepkiler gösterdi.