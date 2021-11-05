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Haberler Sarmaşık Üvez meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

Üvez meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

Üvez meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

5.11.2021

ÖZELLİKLE kış aylarında görülen hastalıklara karşı üvezin eski çağlarda kullanıldığı biliniyor. Bu köklü tarihe sahip ağacın faydaları saymakla bitmiyor. Üvez meyveleri bol miktarda fosfor, magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir, bakır ve manganez içeriyor. Karoten seviyesi oldukça yüksek olan üvez, C vitaminini de bol miktarda içeriyor. Beyaz kan hücrelerini arttırıcı özelliği bulunduğu için bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan üvez lif bakımından zengindir. Ayrıca üvez antioksidan özelliği sayesinde kanser hücrelerinin düşmanıdır. Üvez içeriğinde bulunan tanen maddesi sayesinde kalp krizi riskini azaltır.Vücut direncini arttırır. Tansiyonu düşüren etkisi olan üvez meyvesinin böbrek hastalığına da iyi geldiği biliniyor.
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