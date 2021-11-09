Vertigosu olanlar sakız çiğnesin

VERTİGO baş dönmesi ile kendini belli eden bir hastalıktır. Migren hastası olan kişilerde ve iç kulakta iltihaplanma, aşırı sıvı birikimi olan kişilerde rastlanabilir. Bazı hastalarda birkaç dakika süren bu durum bazı hastaların günlük hayatlarına devam etmelerine engel olacak kadar uzun sürer. Sakız çiğnemek östaki borusunun açılması ve kasları çalıştırması sebebiyle önerilen bir yöntemdir.

BADEM VE ÇÖREK OTU

KULAK çınlamasına engel olması sebebiyle vertigo hastalarının kullanması sonucu kendilerini daha rahat hissettikleri belirlenmiş. Yeni başlayan şikayetler için bitkisel tedavi yöntemleriyle rahatlama sağlamak mümkün. Öte yandan bir uzmandan yardım almak ve gereken tetkikleri yaptırmak da şart. Badem ve çörek otunun da vertigosu olan kişileri rahatlattığı biliniyor. Badem, içeriğindeki ağrı kesici özelliği ile ağrıları dindirir. Badem tozu ile hazırlanan sıcak bir içecekten sonra dinlendiğinizde baş dönmenize faydası olduğunu görebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı çörek otunu da havanda ezip bir tatlı kaşığı balla tüketebilirsiniz.