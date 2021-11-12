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Haberler Sarmaşık Novar Poliklinikleri sektörde öncü olmaya devam ediyor

Novar Poliklinikleri sektörde öncü olmaya devam ediyor

Novar Poliklinikleri sektörde öncü olmaya devam ediyor

12.11.2021

19 yıldır sağlık sektöründe çalışmalarını sürdüren Novar Poliklinikleri lazer epilasyon hizmetiyle en çok tercih edilen sağlık kuruluşu oldu. Hizmet yelpazelerinde lazer epilasyon, botoks, dolgu, cilt tedavileri, kalıcı kaş ve kontur tasarımları bulunan Novar Poliklinikleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye'de ilk poliklinik unvanına sahip merkezlerden biri. Novar Poliklinikleri sahibi Damla Demir, "Sağlık turizminde marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.
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