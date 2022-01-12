Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'den veto yedi. İddiaya göre Öztel, kızının yaşam tarzı farklılığından dolayı rapçi ile aşk yaşamasını istemeyerek, "Hakkımı helal etmem" dedi. Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Tilki'nin Uzi ile bir fotoğrafını paylaşması da aşk iddiasını güçlendirmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hayatında kimsenin olmadığını ancak Uzi ile yakın olduklarını söyleyen Aleyna Tilki, annesinden veto yedi. İddiaya göre, Uzi'nin yaşam tarzından

rahatsız olan anne Öztel, Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dedi. Tilki'nin, annesinin bu tavrını nasıl karşıladığı ise henüz bilinmiyor.

DESTEK OLMUŞTU

Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündem olan rap şarkıcısı Uzi'nin geçtiğimiz günlerdeki konserini narkotik ekipleri basmıştı. İhbar üzerine konsere giden ekipler, Uzi'nin bilgisine başvurdu. Aleyna Tilki de aynı konserde dakikalarca dans ederek Uzi'ye destek olmuştu.