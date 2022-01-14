Kas ağrılarının ilacı Kediotu ve Biberiye

BİBERİYE ve kediotu bitkileri özellikle kas ağrılarına karşı bire bir ve doğal birer kas gevşeticidir. İki bitki mideyi koruyucu fonksiyonuyla öne çıkarken, özellikle ülserin tedavisinde biberiye yağının elinizin altında bulunması gerekiyor. Aynı zamanda hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlar ile migren, kas ve eklem ağrılarını dindirmede biberiye yağı ile kedi otu çayının faydası büyük.

İSHALİ GİDERMEK İÇİN CENNET HURMASI YİYİN

BÜNYESİNDE A, C, B1, B2, B3 vitaminleri ile protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, selüloz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve tanen barındıran cennet hurması bağışıklık sistemi ve göz sağlığı için yararlıdır. İçeriğindeki bakır, potasyum gibi mineraller kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlar.

Kolesterolü ve tansiyonu düşürme özelliği vardır. İshali giderir ve bağırsak iltihaplanmalarının tedavisini destekleyicidir

BROKOLİ KANSERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI

KANSERE karşı bizi koruyan ve ömrümüzü uzatan müthiş bir sebze. Çok miktarda kalsiyum içerdiği için kemik erimesine iyi gelir. Mineral ve demir eksikliğini gideren brokoli, vitamin deposudur. Brokoli tutkunlarında ender olarak bağırsak ve akciğer kanseri görülür, kalp dolaşım hastalıklarına da pek fazla rastlanmaz. Kadınlarda göğüs kanserini önler.

NEZLE-GRİBİ PORTAKALLI YASEMİN ÇAYIYLA YENİN

KIŞIN hepimizin yakalanmaktan korktuğumuz nezle ve gribal hastalıklardan korunmanın en etkili ve lezzetli yollarından biri de portakallı yasemin çayıdır. Özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonlarına karşı tam anlamıyla koruyucu bir kalkandır. Hem C vitamini takviyesi yapar hem de iyileşme dönemini hızlandırır. Bilhassa çocukların hastalıklardan korunması ve sağlıklı beslenmesinde önemli rol oynar portakallı Yasemin çayı.