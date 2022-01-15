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Haberler Sarmaşık Dt. İlayda Dal: Güzel gülüşün sırrı tasarımda

Dt. İlayda Dal: Güzel gülüşün sırrı tasarımda

15.1.2022

Dt. İlayda Dal: Güzel gülüşün sırrı tasarımda

Diş Hekimi İlayda Dal, güzel gülüşün tamamlayıcı işlemleri hakkında bilgi verdi. Güzel bir gülüşe sahip olabilmek için tercih edilen işlemler arasında 'diş beyazlatma', 'bonding', 'laminate veneer' ve 'zirkonyum kaplama' uygulamaları olduğunu dile getiren Dt. Dal, "Bazen sadece diş beyazlatma ve ufak bonding dokunuşları ile tasarım tamamlanırken bazen de daha bütünsel bir yaklaşımla, laminate veneer, zirkonyum veya ortodontik tedavi gerekebilir. Her hastanın tasarım için ihtiyacı farklıdır" dedi. Dt. Dal, "Ön dişleriniz arasındaki boşluğu gizlemek veya aşınmış bir dişi onarmak gibi hızlı bir düzeltmeye ihtiyacınız varsa, 'bonding' mükemmel seçim olabilir. Bu prosedür tek seansta tamamlanabilir ve oldukça doğal görünür" diye konuştu.