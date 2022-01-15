Nihat Doğan, Alişan’ı arayıp özür diledi

Türkücü Nihat Doğan, Alişan ve eşi Buse Varol ile geçtiğimiz gülerde yaşadığı polemik yüzünden çok üzgün olduğunu söyledi. Bir alışveriş merkezinde karşılaştığı magazin muhabirleriyle sohbet eden Doğan, konu hatırlatılınca şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar konuştuğum kelimeler bana yakışmadı. Ben düğünlerinde bile vardım, gerçekten çok üzgünüm. Alişan benim çok eski dostum. Alişan'ı arayıp özür diledim. Sizlerin huzurunda tekrardan eşi Buse hanımdan ve Alişan'dan özür diliyorum." Alişan, oyuncu eşi Buse Varol'u geçmişte öpüşme sahnesi çekmediği için seçtiğini söyleyince, Nihat Doğan bir başka programda çiftin evlendikten 7 ay sonra çocuk sahibi olduğunu iddia ederek çirkin bir imada bulunmuştu.