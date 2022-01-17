Usta oyuncu Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosunda

atv'nin iddialı dizilerinden 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Usta oyuncu Altan Gördüm, diziye dengeleri değiştirecek sıra dışı bir karakterle dâhil olacak. Altan Gördüm'ün hayat vereceği Çolak Ağa karakteri, dizinin 20 Ocak Perşembe günü yayınlanacak 120. bölümünden itibaren ekranda olacak. Hasımlarını vurduğu için 20 yıl hapis yatan Çolak Ağa, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaşadıklarının hesabını sormak için Çukurova'ya dönecek ve olaylar hiç olmadığı kadar karışacak.