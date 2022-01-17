  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Usta oyuncu Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosunda

Usta oyuncu Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosunda

atv’de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna, usta oyuncu Altan Gördüm ‘Çolak Ağa’ karakteriyle dahil oluyor. Gördüm’ün eski eşi Vahide Perçin de, ilk iki sezonda ‘Hünkar’ karakterine hayat vermişti

17.1.2022

Usta oyuncu Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosunda

atv'nin iddialı dizilerinden 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Usta oyuncu Altan Gördüm, diziye dengeleri değiştirecek sıra dışı bir karakterle dâhil olacak. Altan Gördüm'ün hayat vereceği Çolak Ağa karakteri, dizinin 20 Ocak Perşembe günü yayınlanacak 120. bölümünden itibaren ekranda olacak. Hasımlarını vurduğu için 20 yıl hapis yatan Çolak Ağa, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaşadıklarının hesabını sormak için Çukurova'ya dönecek ve olaylar hiç olmadığı kadar karışacak.