Para cezasını ödemeyen Sermiyan’a gözaltı şoku

Tiyatro gösterisi için dün sabah Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy'de birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kasten yaralama' suçundan 1120 TL adli para cezasına çarptırılan Midyat'ın, bu parayı ödemediği ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Sermiyan Midyat, polis ekipleri tarafından Malatya Akçadağ Adliyesi'ne götürüldü.

YORUM YAPMAYI YASAKLADI

Ünlü oyuncu, adliyede para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı. Yaşanan olay sonrası Twitter'dan paylaşım yapan Midyat, gözaltına alındığını yalanladı. Vergi dairesine harç parasının yatmadığını belirten oyuncu, "Asayiş berkemal" dedi.

Instagram hesabından yayınladığı videoda ise otelde olduğunu iddia eden Midyat'ın, paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti. Son yıllarda imajı oldukça zedelenen Midyat'ın takipçilerine yorum yasağı getirmesi sosyal medyada tepki aldı.

Agresif tavırlarıyla tanınan Sermiyan Midyat, Malatya Akçadağ Adliyesi'nde para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

SERMİYAN Midyat, oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'a fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla 2020 yılının mayıs ayında karakolluk olmuştu. İddiaya göre, çift 4 aydır Fenerbahçe'deki evde yaşıyorlardı. Yaşar, bir süredir sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek ayrılma kararı almış ve 4 Mayıs 2020 tarihinde yaşadıkları eve eşyalarını almak üzere gittiğinde Midyat kendisini darp etmişti. Yaşar'ın ihbarı üzerine polis ekipleri eve gitmiş ve genç oyuncu Midyat'tan şikayetçi olmuştu.