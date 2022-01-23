Engelsiz Yaşam Vakfı'nın bu yıl 12'nci kez düzenlediği törenle, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülüne Esra Erol'da programı layık görüldü.

100 FİDAN DİKİLİYOR

Esra Erol ödülünü canlı yayında, Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan ve Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Sekreteri Tayyar Işıksaçan'dan aldı. "Geleceğe Nefes Ormanı" kurulmasına da öncülük edilen etkinlik sayesinde "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünün sahibi Esra Erol adına da 100 fidan dikiliyor. Canlı yayında ödülünü almanın mutluluğunu yaşayan Esra Erol, "Bu ödülü, tüm Esra Erol'da izleyicileri adına alıyorum" dedi. Geleceğe Nefes Ormanı projesinin de önemini vurgulayan başarılı programcı, her bir fidanın bir nefese dönüştüğünün altını çizdi.