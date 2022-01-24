Birbirlerine girdiler!

Yüksek bulduğu elektrik faturasını sosyal medyada paylaşan senaryo yazarı ve oyuncu Gülse Birsel, meslektaşı Gonca Vuslateri'den beklemediği bir tepki aldı. 2 bin 550 TL gelen elektrik faturasını paylaşarak "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim, 3+1 düz daire ha burası" notunu düşen Birsel'e bir cevap da oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. 2012-2014 yılları arasında Gülse Birsel'in senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı "Yalan Dünya" dizisinde Eylem ve Vasfiye karakterlerini canlandıran Vuslateri, o döneme atıfta bulunarak şunları yazdı: "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete ordan git. Ha bir de baget ekmek al 4'e böl pul biberle lup."