Yeşilçam efsanesi hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden 79 yaşındaki Fatma Girik, dün sabah hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, tedavisi için yaklaşık 6 ay önce İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz 2 haftada covid-19 nedeniyle durumu ciddileşen ve hastaneye kaldırılan Girik, dün sabah yaşamını yitirdi.

VASİYET ETMİŞTİ

Girik için İstanbul'da ilk tören 10.00'da Şişli Belediye'sinde, ikinci tören ise 11.00'da Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Fatma Girik'in cenazesi, İstanbul'daki törenlerin ardından vasiyeti üzerine 2015'te vefat eden hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün Bodrum Torbalı Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedilecek.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Fatma Girik'in vefat haberini alan ünlü isimler de duygularını dile getirdi:

Hülya Koçyiğit: Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi.

Perihan Savaş: Sözün bittiği yerdeyiz. Çok üzgünüm. Türk sineması çok önemli bir değerini kaybetti.

Cüneyt Arkın: İçim yanıyor... "Fato" diye bağıra bağıra ağlamak istiyorum. O ne kadar yiğit bir Anadolu kadınıydı. Adam gibiydin sen Fatma. Canım benim nur içinde yat.

Orhan Gencebay: Son derece üzgünüm. Gerçekten çok çok büyük bir kayıp. Son zamanlardaki durumu hassastı. Türk sinemasına en büyük emekleri veren sanatçılardan biriydi o. Son zamanlarda durumu iyi değildi. Allah gani gani rahmet eylesin.

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film ise, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. Girik, Yeşilçam'da 180'den fazla filmde rol aldı.

FERDİ YAVUZ