Aleyna Tilki: Lütfen bize sahip çıkın!

Kıbrıs'ta 1600 kişilik bir konser veren Aleyna Tilki şarkıları ve dansçılarıyla gelenleri büyüledi. Neredeyse her konsere anne babı ve kardeşiyle birlikte gittiğini belirten Tilki, annesiyle bir düet yapmayı planladığını açıkladı.

TEHDİT ALIYORUM

Geçen haftalarda evine giren hayranının sadece uzaklaştırma aldığını söyleyen Tilki sözlerini şöyle sürdürdü: "O kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Benim ve ailemin can güvenliği yok. Kıbrıs'a gelirken bana sosyal medyadan silah ve balta ile tehdit mesajı yollayanların da ceza almaları ile ilgili başvuru yaptım. Hepsinin ceza alması için gerekeni yapıyor olacağım ve yetkililerden yardım istiyorum. Aralarda espriye vuruyorum ama çok etkilendim bu durumdan duygumu saklamaya çalışıyorum. Tek ben değil, kadınlar olarak tehdit altındayız. Özellikle kadınların taciz edilebilmesi sanki çok normal şu anda. O kadar çok kadın cinayeti, kadın tacizi haberi görüyoruz ki. Çok sıkı yaptırımlar olsun ki bir daha kimse cesaret edemesin. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın."