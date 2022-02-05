ATV’den yeni bir dizi: Adı Sevgi

'DİZİ atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane dizileri izleyicisiyle buluşturan atv'den bir dizi daha geliyor. Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş, "Adı Sevgi"de atv ekranlarında buluşuyor. atv'nin heyecan ve merakla beklenen yeni dizisi "Adı Sevgi"nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımı büyük ilgi gördü.

Yakında atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat dünyasının genç yetenekleri de bir araya geliyor. 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganı ile yola çıkan 'Adı Sevgi', öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor. Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapacak olan Adı Sevgi, etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak ve kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak. 'Adı Sevgi' yakında atv'de!