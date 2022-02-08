Cem Yılmaz sonunda kendini patlattı

Daha önce yaptığı film ve stand-up şovlarıyla izlenme rekorları kıran komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından elindeki kaz heykeli ile yaptığı skandal "Kaz Dağları" paylaşımı sonrası tüm sempatikliğini kaybetti.

ALGI OPERASYONUNA BAŞLADI

Bodrum Cennet Koyu'nda, ormanlıkta alanda bulunan 5 milyon Euro'luk villasında sefa sürerken Çanakkale Kirazlı Maden Sahası'ndaki çalışmaları, 40 kilometre uzakta bulunan Kaz Dağları'nda doğa katliamı yapıldığı şeklinde yorumlayıp algı operasyonu yapan Yılmaz, bu paylaşımından sonra büyük bir hayran kitlesini kaybetti. Gösterilerinde de beklediği etkiyi göremeyerek hüsrana uğrayan Yılmaz'ın bu öfkesini sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla çıkarmaya çalışması ise vatandaşın daha çok tepkisini çekti.

VATANDAŞLA DALGA GEÇİYOR

Cem Yılmaz, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki üstüne tepki topluyor. Yaptığı gösterilerinden milyonlarca lira kazanan ve ultra lüks bir hayat yaşayan Yılmaz, adeta vatandaşların geçim sıkıntısıyla dalga geçiyor. Cem Yılmaz'ı sosyal medyadan takip eden vatandaşların tepkileri ise adeta bir çığ gibi büyüyor. Hayat pahalılığı üzerinden edebiyat yapan Cem Yılmaz'ın trollüğe soyunmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İŞTE TEPKİLER

■ MESUT MUTLU: Dünya çapındaki pahalılığı görmezden gelip hayat pahalılığını Türkiye'ye özgüymüş gibi gösteren yalakadan sanatçı olmaz! ■ BEYAGA22: Beş yıl geriye dönüp hayat pahalılığından şikayet eden bu "sanatçı" arkadaşın defterlerini incelemeli ki herkes kazancını ve bu kazancın vergilerini verip vermediğini bilmeli! ■ ALİ KAYA ŞATIR: Bu dönemde yapılan yollar, köprüler, tüneller, hava alanları ve hastaneler gibi bir çok yatırım var. Bunları görmezden gelip bir yıllık pahalılığı baz almanız dürüstlük değil. ■ MUZAFFER TARAKÇI: BENTLEY marka arabanın aylık giderini karşılamak kolay değil. Köpeğinin aylık gideri 2-3 emekli maaşına denktir kesin. Mağdur duruma düşmesi bizi üzdü. ■ M.EMİN: Madem öyle neden fakirlere bedava gösteri yapmıyorsunuz? Neden sizin gösterilerinize ekonomik ve sosyal düzeyi yüksek olanlar geliyor? Hiç fakirlere dönük bir sosyal yardımlaşma programı içinde bizzat yer aldınız mı? Değilse hiç konuşmayın, gösterinizden daha komik olur. ■ SOLEY: Filminizin gelirini hayır kurumuna bağışladığınızı hatırlamıyorum. Bu halk Allah'a şükür ki sizi aşan bir seviyede izzetli ve şerefli. ■ SAĞ DUYULU YAKLAŞIM: niye sizin gibi kalbur üstü insanlar açlık edebiyatı yapıp milletin aklıyla oynamaya çalışır. DEVLETİME GÜVENİYORUM.