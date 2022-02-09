Dilber Ay filmini özellikle erkekler izlesin

"DİLBER Ay" filminin İzmir galası Optimum Outlet'de yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, filmin yönetmeni Ketche ile başrol oyuncuları Büşra Pekin, Nursel Köse ve Zeliha Kendirci katıldı. Gördüğü şiddete boyun eğmeden, çektiği tüm acılara rağmen başını dik tutup daima gülümsemeye çalışan bir kadının mücadelesini anlatan "Dilber Ay"ın oyuncuları, bu film için çok çalıştıklarını ve buna değdiğini belirtti. Büşra Pekin, "Bol bol yedim ve biraz kilo aldım. Özellikle erkekler izlemeli ve kadına şiddet sona ermeli" yorumunu yaptı.

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