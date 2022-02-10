Alişan’ın isyanı

Alişan, 2021 Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle sarsılmıştı. Neredeyse her günü kardeşinin mezarında geçiren Alişan, işten kalan zamanlarını da yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile geçirmeye başladı. Yaşanan bu acı kayıp sonrası evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ile Buse Varol'un boşanmak için mahkemeye dilekçe verdiği iddia edildi. Alişan, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Geçtiğimiz günlerde kızları Eliz'in birinci doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu, çiftin, yasal işlemleri başlattığı iddia edildi. Alişan, söylentilerin ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

İDDİAYI YALANLAMADI

Söylentileri yalanlamayan ünlü şarkıcı Alişan açıklamasında, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız" diye konuştu.