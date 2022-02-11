Emrah boşandı

HAZİRAN 2014'te nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşandı. Son zamanlarda ayrılık haberleriyle gündeme gelen Emrah ve Sibel Erdoğan geçtiğimiz hafta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı. Eleysa ve Elyesa isimli çocuklarının velayeti anne Sibel Erdoğan'a verildi. Sibel Erdoğan'ın ne kadar nafaka alacağı henüz belli olmadı. Sibel Erdoğan'ın 2 çocuğu ve kendisi için yüksek miktarda nafaka istediği ancak Emrah'ın buna yanaşmadığı iddia edildi.

'AYLIK GELİRİM 400 BİN TL'

SİBEL Erdoğan'ın aylık 30 bin TL nafaka talep ettiği ancak Emrah Erdoğan'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı dava açmaya hazırlandığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise Emrah'tan nafaka alabilecek avukat bulunamadığı için davanın uzadığı ve çiftin iki yılda boşandığı yönünde. Sibel Kirer, boşanma kararından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kendi fotoğrafını yayınlayan Kirer, "Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. Hz. Ali" yazdı. Diğer yandan Emrah geçtiğimiz günlerde, çocuklarına adadığı bir şarkı bestelediğini ve bu şarkı için klip çektiğini söylemişti.